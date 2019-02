:-) Heb jij al een emoji-nummerplaat?

2019-02-20T10:42:00

2019-02-20T10:47:24

Heb je altijd al gedroomd van een nummerbord met emoji’s? Vanaf 1 maart kan het. Klein dingetje: je moet er wel voor naar Australië verhuizen …

Want daar kun je al langer rondrijden met een gepersonaliseerd nummerbord. Denk daarbij aan nummerbord met een luipaardpatroon, een Australische vlag of het logo van een van de zestien NLR-clubs (rugby-clubs) erop – uiteraard zó dat de letters en cijfers waarmee je auto geïdentificeerd kan worden, gewoon leesbaar blijven.

We hartje Down Under

Leuk allemaal, maar nu hebben ze iets nieuws bedacht: vanaf 1 maart is het ook mogelijk om (als je in Queensland woont) een emoji op je kentekenplaat te laten zetten. Het bedrijf dat deze nummerborden aanbiedt, heeft op dit moment 5 emoji’s in het assortiment: de knipoog-, zonnebril-, hartjesogen-, smiley- en de LOL-emoji (laughing out loud, tranen van het lachen dus). Persoonlijk missen we nog wel de :moneybag:-emoji: voor zo’n smiley-nummerplaat moet 475 Australische dollar afgetikt worden, omgerekend zo’n 300 euro.