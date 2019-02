1 zettabyte mobiele data per jaar in 2022

We internetten telkens meer via onze smartphones en als dat zo doorzet, wordt er in 2022 wereldwijd krap 1 zettabyte aan mobiele data verstookt. Oftewel 1 miljard TB, dan wel 1 miljoen miljard MB. Dat becijferde marktanalist Cisco op basis van huidige trends.

In dat jaar vindt 20 procent van al het internetverkeer via mobiele telefoons plaats, 113 keer vaker in dan 2012. De stijging is te danken aan verschillende factoren. Zo komen er telkens meer mensen bij die toegang krijgen tot mobiel internet: 5,5 miljard gebruikers, oftewel 71 procent van de wereldbevolking.

En omdat het netwerk telkens sneller wordt, streamen we telkens grotere bestanden. Denk aan 4K-video's op Netflix. De komst van het 5G-netwerk moet daar straks aan bijdragen. Cisco verwacht dat in 2022 3 procent van het online verkeer via 5G-verbindingen gaat. De netwerksnelheid is tegen die tijd vier keer sneller geworden dan in 2017, tot 28,5 Mbps.

Vaarwel, 2G en 3G

Het verouderde 2G wordt naar verwachting telkens minder gebruikt, van nog 34 procent in 2017 naar slechts 8 procent in 2022. 3G loopt terug van 30 naar 20 procent. Deels tegen wil en dank, omdat providers het netwerk gaan uitfaseren. Zo neemt VodafoneZiggo in 2020 afscheid van 3G.

Neem de voorspellingen van Cisco overigens wel met een korreltje zout. In 2011 zei het bedrijf namelijk nog dat de kaap van 1 zettabyte al in 2015 bereikt zou worden.