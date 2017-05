110 miljoen euro boete voor Facebook voor delen WhatsApp-data

Facebook moet een boete van 110 miljoen euro betalen aan de EU, omdat het bedrijf ondanks eerdere toezeggingen toch data van WhatsApp heeft gekoppeld met Facebook.

Facebook nam de berichtendienst WhatsApp over in 2014. Van de Europese Commissie moest het bedrijf de data van de twee diensten gescheiden houden. In augustus van 2015 voerde Facebook echter een wijziging in de gebruiksvoorwaarden toe, waardoor de twee diensten alsnog werden gekoppeld.

De Europese Commissie maakte eind 2015 bezwaar tegen deze koppeling, en dat heeft nu geresulteerd in een boete van 110 miljoen Euro voor Facebook. Facebook zegt dat de informatie die ze aan de Europese Commissie had gegeven voor de overname van WhatsApp, niet volledig was.

Alternatieven

Als je het niet prettig vindt dat een bedrijf als Facebook eigenaar is van een berichtendienst die gegevens deelt, kun je kiezen uit een van de vele WhatsApp-alternatieven.