1,4 miljard gestolen login-gegevens gevonden op dark web

2017-12-13T10:52:00

2017-12-13T10:51:24

Op het dark web is een database aangetroffen met daarin 1,4 miljard gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden, afkomstig uit verschillende datalekken.

Beveiligingsonderzoekers van 4iQ vonden de database, die onder andere bestaat uit gestolen gegevens van 250 eerdere lekken bij sites als LinkedIn, MySpace en Netflix. In veel gevallen is reeds bekend dat de informatie in het verleden gestolen was, maar volgens 4iQ is het zorgwekkend dat al die gegevens voor cybercriminelen nu gebundeld en gemakkelijk te doorzoeken zijn.

Onveilige wachtwoorden

De aangetroffen wachtwoorden waren wellicht ooit beveiligd, maar in deze database zijn ze niet meer versleuteld. Daardoor is wederom inzichtelijk geworden dat veel mensen onveilige wachtwoorden gebruiken, en vaak dezelfde kiezen voor meerdere accounts. De meest voorkomende wachtwoorden in de database zijn onder meer 123456 (of een variant daarop), password en qwerty.

De boodschap is wel duidelijk: gebruik sterke wachtwoorden die per site of dienst verschillen. Maar ze verzinnen en onthouden kan een hele opgave zijn. Heb je al eens een wachtwoordmanager overwogen?