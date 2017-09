15% van Nederlanders gebruikt soms wifi van buren

2017-09-20T10:38:00

2017-09-20T10:34:33

Uit onderzoek van Multiscope en internetvergelijk.nl blijkt dat 15 procent van de Nederlanders wel eens het wifi-netwerk van de buren gebruikt. Saillant detail: lang niet iedereen vraagt daarbij om toestemming.

6 procent van de ondervraagden zegt namelijk van het draadloos internet van de buren gebruik te maken zonder dat netjes te melden.

Redenen om bijvoorbeeld de wifi-verbinding van je buurman te lenen zijn o.a. een verhuizing waarbij nog wordt gewacht op een eigen internetverbinding of een storing bij de eigen provider. Ook kostenbesparing en beter downloadsnelheden 'aan de overkant' worden als reden aangegeven.

Strafbaar

Internetvergelijk wijst er op dat het inbreken op andermans wifi zonder toestemming strafbaar is in het kader van computervredebreuk, maar dat geldt alleen voor beveiligde verbindingen. Je zou dan dus het wachtwoord omzeild of geraden moeten hebben.

Maar als de buren geen wachtwoord hebben ingesteld en het dus een open netwerk betreft, dan is de kans klein dat je daarvoor echt in de juridische problemen raakt. Tot op heden zijn daar nog geen rechtelijke uitspraken over gedaan.