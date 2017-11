150.000 vallende domino-steentjes voor nieuwe Mario-game

2017-11-13T10:06:00

2017-11-13T10:06:49

YouTuber TheDominoKing is zo blij dat er een nieuwe Super Mario-game uit is, dat hij het viert met krap 150.000 vallende domino-steentjes in verschillende Mario-patronen.

In totaal zette TheDominoKing 148,777 domino-steentjes op een rij, onder andere in de vorm van Mario en zijn aartsvijand Bowser. Daar was flink geduld voor nodig. Al met al werd er twee maanden aan gewerkt. Daarna was het grote moment aangebroken en konden alle steentjes omver gegooid worden. Hoe dat er uit ziet, zie je in onderstaande video.

Records

TheDominoKing zet regelmatig video's op YouTube waarbij iedere keer tienduizenden domino-steentjes vallen. Maar Super Mario Odyssey is het grootste project tot nu toe. Toepasselijk, want Oddysey is ook de snelst verkopende Mario-game aller tijden. Het spel is alleen te spelen op de Nintendo Switch. Lees er meer over bij onze collega's van Gamer.nl, die de game een 9,5 gaven.