17 jaar oud Nokia-toestel overleeft drie oorlogen

2017-02-10T14:38:11

2017-02-10T14:56:15

Een Nokia 3310 die 17 jaar geleden werd aangeschaft door een Britse militair doet het nog steeds. De telefoon overleefde niet alleen drie oorlogsmissies in Irak en Afganistan, maar deed het zelfs ook nog nadat het toestel in een bak met currysaus viel.

In de huidige consumtiemaatschappij is het bijna opmerkelijk te noemen, want vrijwel niemand doet zo lang met een elektronisch apparaat. De Britse Dave Mitchell heeft het echter niet zo op moderne apparatuur, want als het werkt, waarom zou je het dan weggooien?

Mitchell kocht zijn Nokia 3310 in 2000, zodat hij contact kon blijven houden met het thuisfront als hij op oorlogsmissie was. Al die tijd heeft hij nog nooit een nieuwe telefoon nodig gehad. Het toestel overleefde de drie zware missies, een wasmachinebeurt en een val in een pot curry. Het enige wat Mitchell deed was het toestel schoonmaken en drogen, en het handzame mobiele telefoontje deed het weer als vanouds.

Gebruik

Mitchel gebruikt het toestel nog steeds, maar wel een stuk minder nu hij een administratieve baan heeft. Een smartphone wil hij niet: "Mijn zoon had zelfs een nieuw toestel voor me gekocht, iets dunners met een ingebouwde camera en een kleurenscherm. Ik vertelde hem dat hij niet de moeite hoefde te nemen, want voor mij is het juist een zegen om niet constant verbonden te zijn met internet. Dan zit ik tenminste niet de hele tijd naar een scherm te staren als ik met mijn vrienden iets ga drinken."

Computer Idee is ook benieuwd: hoe oud is jouw mobiele telefoon? Heb je er ook eentje van meer dan tien jaar oud, en gebruik je 'm nog steeds? Laat je reactie hieronder achter of stuur de redactie een mail naar redactie@computeridee.nl met jouw verhaal.

Bron: Metro UK