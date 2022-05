1Password voor Mac ondersteunt native apps

2022-05-04T09:08:30

2022-05-04T09:09:49

Mac-gebruikers kunnen vanaf nu 1Password 8 downloaden. De update zorgt ervoor dat de wachtwoordmanager automatisch wachtwoorden voor apps invult.

Dat betekent dat 1Password wederom wat werk uit handen neemt. Je hoeft niet meer handmatig een appwachtwoord op te zoeken in je persoonlijke klus; de manager neemt het werk over. De functie, genaamd Universal Autofill, vereist wel dat je een snelkoppeling gebruikt, maar dat is aanzienlijk minder werk dan alles zelf opzoeken, kopiƫren en plakken.

Hoewel 1Password 8 eveneens beschikbaar is voor Windows, beschikt die versie van het programma niet over Universal Autofill.

Update voor 1Password voor Mac

De update neemt nog een aantal oplossingen met zich mee. Zoals voor de vreemde Chrome-geheugenfout en de langzame en soms verwarrende interface. Het bedrijf heeft de recente update maandenlang getest met meer dan veertigduizend mensen, dus we kunnen ons voorstellen dat er behoorlijk wat feedback binnendruppelde.

1Password is de laatste tijd overigens ook aan het investeren in andere onderdelen. Het programma wil ook andersoortige informatie opslaan, zoals je cryptowallets. Daarnaast kan de app je e-mailadres afschermen waar nodig. Wat het bedrijf in de toekomst gaat aanbieden, is nog niet zeker. Maar voor nu kunnen Mac-gebruikers dus ook in apps automatisch wachtwoorden laten invullen.