2018 brengt eindelijk de roodharige emoji

2018-02-08T15:35:00

2018-02-08T15:29:07

Het toetsenbord gevuld met emoji wordt veel gebruikt. Maar sinds 2015 wordt er al gevraagd om de roodharige emoji. Dit jaar is het dan eindelijk zover: een lading nieuwe emoji, waaronder twee roodharige!

Unicode brengt naast de 2.666 emoji die ze al hebben, nog eens 157 extra smileys uit. De richtlijnen staan, het is nu alleen nog wachten op Apple, Google en Microsoft om ze om te toveren in hun eigen stijl. Versie 11.0 van de app is weer gevuld met nieuwe emoji. Een verhit gezicht, een kangoeroe, krullen, feestende gezichten, superhelden en gerechtigheid voor iedereen met rode haren.

Video

De site Emojipedia heeft alle verschillende emoji onder elkaar gezet en samengevoegd in een handige video. We moeten wel onthouden dat de emoji die we zien in de video nog maar een voorbeeld zijn van wat het uiteindelijk kan worden. De keuze is aan de software-designers hoe de uiteindelijke emoji eruit komen rollen.