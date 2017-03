24-karaats gouden Alcatel Shine Lite kost 1000 euro

Alcatel kennen we als een merk dat vooral in het midden- en budgetsegment opereert. Met een gouden variant van de Shine Lite komt daar verandering in.

De Shine Lite Black & Gold-editie is afgewerkt met 24-karaats goud. Daar hangt een flink prijskaartje aan: 1000 euro. Dat is 800 euro duurder dan de normale Shine Lite, die overigens ook in de kleur goud te koop is - maar daar komt geen echt goud aan te pas.

Uiteindelijk betaal je bij deze speciale versie puur voor de luxe behuizing, want de specificaties zijn gelijk aan de goedkopere variant. Dat betekent slechts 2 GB werkgeheugen, een 5-inch hd-ready scherm en 16 GB opslagruimte.

Duurder dan betere telefoons

Voor 199 euro is dat degelijk, maar voor 1000 euro zijn er veel krachtigere toestellen op de markt. Die vallen zelfs vaak een paar honderd euro goedkoper uit, dus het is maar net waar je de meeste waarde aan hecht...

De Shine Lite Black & Gold wordt overigens alleen in Nederland verkocht, en de oplage is beperkt.