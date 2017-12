2TB voor 30 euro? Niet doen

December is als vanouds de beste maand voor webwinkels. Maar waar veel mensen niet bij stil staan: ook voor oplichters zijn de feestdagen dé ideale periode om een slag te slaan. En niet alleen louche webwinkels doen eraan mee, ook bij grote jongens als Amazon kun je flink de pineut zijn.

Sinds kort kun je via Amazon ook met iDeal betalen, waardoor het een goed alternatief voor bijvoorbeeld bol.com is geworden. Maar Amazon is alleen een doorgeefluik: het heeft geen invloed op wat de verkoper uiteindelijk opstuurt. En in het geval van een usb-stick van 2 terabyte is dat een hoop, maar één ding niet: een usb-stick van 2 terabyte. Tenzij je bereid bent meer dan duizend euro neer te leggen, natuurlijk.

Eindverantwoordelijk

Dat via webwinkels als AliExpress of Wish nepproducten worden aangeboden, wisten we al een tijdje. Maar ook via Amazon is er geen garantie dat je ook daadwerkelijk het product geleverd krijgt dat je denkt te hebben gekocht. En het lastige is: Amazon doet er niets aan, of in elk geval lang niet altijd. De gebruiker of de verkoper is eindverantwoordelijk, en niet de webshop.

Dat leidt tot flinke problemen. In 2017 kocht 31 procent van de mensen uit een handvol West-Europese landen (inclusief Nederland) weleens een namaakproduct. Vijf procent van hen deed dat zelfs meer dan vijf keer. En dat gebeurt dus echt niet alleen via Chinese webwinkels, maar ook via de ons welbekende.

Blijf realistisch

Met de feestdagen voor de deur is het dus zaak dat je weet wat je koopt. Vooral geldt: als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook. Niks mis met koopjesjagen, maar kijk uit dat het wel realistisch blijft. En een usb-stick van 2TB voor 30 euro, dat is behoorlijk onrealistisch.