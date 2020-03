360-graden-speaker in de achtertuin met JBL Link Portable

JBL's Link Portable-luidspreker is een 360-graden-speaker die niet op een stopcontact aangesloten hoeft te worden. De accu houdt het 8 uur vol en dat maakt deze speaker goed geschikt voor buitengebruik.

Denk aan op een tafeltje in de achtertuin; iedereen die er omheen zit, hoort de muziek even goed. Muziek is niet alleen te streamen via bluetooth maar ook wifi wordt ondersteund.

Met assistent

Spraakbediening is een optie dankzij de ingebouwde Google Assistent. Koppel de Link Portable eventueel aan andere speakers die je van JBL hebt liggen voor een multiroom-samenstelling. De adviesprijs is 149 euro.