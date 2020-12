40-plusser gemiddeld 17.000 euro kwijt bij datingfraude

2020-12-07T10:22:00

2020-12-07T10:25:56

Slachtoffers van datingfraude in de leeftijdscategorie 40+ zijn dit jaar per persoon gemiddeld voor 17.000 euro opgelicht. De financiële schade is daarmee dubbel zo groot als vorig jaar. Daarom start vandaag een voorlichtingscampagne.

Verliefd op de persoon op of het profiel? Dat is het thema van de campagne, waar verschillende partijen bij betrokken zijn: het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland, Match Group (uitbater van verschillende datingsites/apps) en de Fraudehelpdesk.

Op de sites van deze organisaties wordt stilgestaan bij tips die helpen datingfraude te herkennen. Zo bestaan er online tools om na te gaan of een profielfoto nep is en wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen de chatomgeving van de datingsite te blijven. En door vrienden en/of familie op de hoogte te houden van wie je date, komt mogelijk sneller aan het licht dat er iets niet in de haak is.

Het belangrijkste gegeven blijft om geen geld over te maken naar iemand die je nog nooit in het echt hebt ontmoet.

Aangifte doen

Net zoals bij andere vormen van online oplichting, is het vaak lastig je geld terug te krijgen zodra het eenmaal naar de oplichter is overgemaakt. Toch is het verstandig om aangifte te doen, zodat de autoriteiten een telkens beter beeld krijgen van deze vorm van cybercriminaliteit.

Bekijk hieronder een video waarin twee slachtoffers van datingfraude hun verhaal doen.