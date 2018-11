500 miljoen klantgegevens gestolen bij hotel-hack

2018-11-30T14:22:00

2018-11-30T14:41:06

Hackers hebben persoonlijk gegevens in handen gekregen van 500 miljoen hotelgasten van de hotelketen Marriott, dat ook vestigingen in Nederland heeft. Al sinds 2014 hadden zij ongeoorloofd toegang tot de systemen van Marriott.

De aanval werd pas in september van dit jaar opgemerkt. De gestolen informatie bestaat onder andere uit namen en e-mailadressen, kopieën van paspoorten, creditcardgegevens en andere data die voor identiteitsfraude gebruikt kunnen worden. Of dat ook heeft plaatsgevonden is niet zeker, maar het wordt de dieven in elk geval lastig gemaakt. De gegevens werden namelijk versleuteld bewaard.

Risico

Hoe weet je of ook jouw gegevens bij deze hack betrokken zijn? Als je voor 10 september 2018 een reservering hebt geplaatst bij een Starwood-hotel (onderdeel van Marriott), dan loop je risico. Je wordt dan via de mail op de hoogte gebracht door Marriott zelf, dus houd in dit geval je inbox extra goed in de gaten. Lees hier meer informatie over de cyberaanval.