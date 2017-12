600 miljoen apparaten draaien op Windows 10

2017-12-01T16:24:00

2017-12-01T16:24:30

Microsoft meldt een nieuwe mijlpaal; het aantal apparaten dat op Windows 10 draait is vastgesteld op 600 miljoen. 100 miljoen meer dan een half jaar geleden.

Microsoft-topman Satya Nadella noemt dat aantal tijdens een presentatie voor aandeelhouders. In mei werd nog gesproken over 500 miljoen Windows 10-apparaten. Er is dus een gestage groei gemeten. Uit onafhankelijke cijfers van StatCounter bleek eerder al dat het aantal Windows 7 en Windows 10-gebruikers wereldwijd nek-aan-nek is. In Nederland is Windows 10 al populairder dan Windows 7.

Geen miljard

Ten tijde van de lancering van Windows 10 in 2015 wilde Microsoft dat in 2018 een miljard apparaten op dat besturingssysteem zouden draaien. Daar kwam het bedrijf het jaar daarop toch op terug. Men had rekening gehouden met een hoop extra Windows 10 Mobile-gebruikers, maar die vlieger ging niet op. Zonder het Windows Phone-aandeel werd duidelijk dat de miljard in 2018 te hooggegrepen was.