90.000 Nederlanders getroffen door Facebook-schandaal

2018-04-05T12:53:00

2018-04-05T12:49:06

90.000 Nederlanders zijn getroffen door het Facebook-schandaal met Cambridge Analytica. Het bedrijf verzamelde persoonlijke data van Facebook-gebruikers, zo hadden ze toegang tot iemands naam en woonplaats, maar ook tot foto's, likes en vriendenlijsten van de getroffen gebruikers. Maandag komt een tool online waarmee je kan zien of ook jouw data is vrijgegeven. Ook zal Facebook het makkelijker maken om te zien welke apps toegang tot je data hebben.

Cambridge Analytica is een bedrijf dat zich bezighoudt met de marketing van het verkiezingsproces in Amerika, ook heeft het bedrijf zich beziggehouden met het verlaten van het Verenigd Koninkrijk met Brexit. Het bedrijf heeft via een app 87 miljoen Facebookprofielen weten te bemachtigen. Met een relatief simpele quiz kreeg Cambridge Analytica toegang tot de gegevens. De app en de quiz blijken de verantwoordelijke te zijn voor het gigantische datalek. Dit lek zorgt bij veel mensen voor de vraag: hoeveel andere datalekken zijn er geweest?

Kan jij erbij zitten?

De 90.000 Nederlanders die betrokken zijn, zullen waarschijnlijk bevriend zijn met mensen die de app toegang hebben gegeven tot hun account. Het aantal Nederlanders dat de app zelf in gebruik heeft, is klein: dit zijn er namelijk maar 28. Waarom dan alsnog 90.000 mensen zijn getroffen, komt volgens Facebook doordat mensen bevriend kunnen zijn met iemand in de Verenigde Staten. De app heeft namelijk via gedeelde accounts toegang gekregen tot de vriendenlijst van de gebruikers. Via de vriendenlijst konden ze ook bij de persoonlijke gegevens van deze mensen. Facebook zal een tool uitbrengen waarmee je kan checken of jij inderdaad ook behoort tot die 90.000 mensen.

Wat kun je ertegen doen?

Een ding is zeker en dat is dat we de vrijgegeven gegevens niet meer terug kunnen krijgen. Er zijn wel dingen die je kan doen om in de toekomst dit soort probleem beter te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld de privacy-instellingen van je Facebook verder sluiten. Zo kan je instellen dat er meer instellingen zijn die alleen jij kan zien of alleen je vrienden kunnen zien. Ook kan je bij Instellingen / Apps selecteren welke apps toegang hebben tot je Facebook-account. Dit zijn alle apps en sites die je ooit hebt gebruikt om in te loggen met Facebook. Door die machtiging in te trekken kunnen deze apps niet meer bij je persoonlijke gegevens. Zorg dus om eens in de zoveel tijd die lijst door te spitten en alles wat oud en onbekend is te verwijderen. Als je al het vertrouwen hebt verloren in Facebook kan je natuurlijk ook altijd nog je account verwijderen.