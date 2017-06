Aanbieder Filmspeler schikt met Stichting Brein

2017-06-30T09:49:00

2017-06-30T09:40:08

De aanbieder van de Filmspeler-streamingbox heeft met Stichting Brein geschikt voor een onbekend bedrag. De verkoop is gestaakt en de website is uit de lucht.

Eerder oordeelde het Europees Hof dat de verkoopt van kant-en-klare streamingkastjes verboden mag worden, omdat ze streamen uit illegale bron in de hand werken. Sinds die uitspraak zijn rond de 200 verkopers gestopt met het aanbieden van de mediastreamers.

"De verkoper [van Filmspeler] maakte structureel reclame voor de geschiktheid van de speler voor het bekijken van films, series en (live)streams van tv-kanalen," aldus Stichting Brein. "Aanbieders die voor het arrest met BREIN schikten, betaalden tot 10.000 euro. Wie nu nog doorgaat moet rekenen op een veelvoud daarvan."

Mededeling

Wie nu de site van Filmspeler bezoekt, krijgt de volgende melding te zien: "Het streamen uit illegale bron is in strijd met de rechten die rusten op recente speelfilms en televisieseries en is schadelijk voor de rechthebbenden. Wij wijzen u er op dat de verkoop én het gebruik van de filmspeler (en soortgelijke apparaten) illegaal is als er gestreamd wordt uit illegale bron."