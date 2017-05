Aandacht voor je wachtwoorden op World Password Day

2017-05-04T11:16:00

2017-05-04T10:12:50

Donderdag is het World Password Day, bij uitstek de dag om even goed na te denken over de beveiliging van je online accounts. Hackers zitten namelijk niet stil, en er zijn nog veel mensen die oude manieren gebruiken om hun wachtwoorden te onthouden of te maken. En dat is niet ongevaarlijk.

Volgens een onderzoek van McAfee bijvoorbeeld schrijft 37 procent van de mensen nog wachtwoorden op een vel papier. Nu is dat in de meeste gevallen nog een veilige optie, maar hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere accounts, wat meer dan een derde van de mensen nog steeds doet, is dat zeker niet.

Game

Dat heeft een duidelijke reden: 34 procent van de respondenten vindt het belangrijker om een wachtwoord te kunnen onthouden dan een sterk wachtwoord te kiezen. Dat blijkt ook wel uit de lijst met meestgebruikte wachtwoorden die jaarlijks wordt gepresenteerd.

Om mensen op een leuke manier het belang van goede wachtwoorden en tweetrapsverificatie bij te brengen, heeft McAfee een game gemaakt. Daarin moet je een aantal belangrijke documenten op een veilige manier opbergen. De (Engelstalige) game is hier te spelen.