Aanklacht om ongeluk met zelfrijdende auto

2018-01-24T09:26:00

2018-01-24T10:18:36

Een Amerikaanse motorrijder klaagt General Motors aan, nadat een zelfrijdende auto van de fabrikant naar eigen zeggen tegen hem op botste.

De auto zou onverwachts van baan zijn gewisseld, en zo tegen de motorrijder zijn geknald met een snelheid van ongeveer 20 kilometer per uur. Er was wel een bestuurder in de wagen aanwezig, maar die zou niet op tijd in hebben gegrepen.

Het gevolg is dat de man met zijn motor omviel en pijn opliep aan nek en schouders. Omdat hij daarvoor een lange behandeling tegemoet ziet, eist hij van General Motors een schadevergoeding.

Verantwoordelijke

Volgens de autofabrikant ligt de fout echter bij de motorrijder, die zelf juist te vroeg van baan zou zijn verwisseld. De kwestie roept in elk geval de vraag op: Wie is er verantwoordelijk voor het rijgedrag van de zelfrijdende auto?