Aankomende Chromebooks ondersteunen Android-apps

2017-01-23T12:43:00

2017-01-23T12:39:02

Alle nieuwe Chromebooks die dit jaar en daarna lanceren, krijgen ondersteuning voor Android-apps. Momenteel is dat aanbod nog beperkt.

Door de Play Store naar Chromebooks te brengen, krijgen deze notebooks er in één klap een hoop functies bij. Diensten die enkel werken met apps en geen webversie aanbieden, zijn hierdoor toch bruikbaar op Chromebooks.

Nog niet alle apps zijn ervoor geoptimaliseerd, en momenteel zijn er maar drie Chromebooks die dit ondersteunen: de Chromebook R11 van Acer, de Flip van Asus en de Pixel van Google zelf.

Nieuwe modellen

Tijdens de afgelopen CES-beurs werden nieuwe modellen onthuld, de Chromebook Plus en Pro van Samsung, en een vernieuwde Flip (C032CA) van Asus. Ze lanceren later dit jaar, en maken deel uit van de eerste lichting Chromebooks die standaard Android-apps kunnen draaien.

Interessant is tevens dat deze applicaties later dit jaar ook in vensters naast elkaar te draaien zijn, wat Google eerder in smartphones introduceerde met Android 7.1. Daarmee krijgen de Chromebooks meer weg van een Windows-laptop, althans qua looks.