Aankomende Windows 10-update verwijdert automatisch Flash Player

2021-05-05T10:31:00

2021-05-05T10:28:44

Microsoft brengt in juni een update uit voor Windows 10, waarmee de Flash Player van Adobe automatisch van je pc wordt verwijderd. Dit omdat eerder dit jaar de ondersteuning ervoor stopte en de software daardoor een veiligheidsrisico vormt.

Vorig jaar oktober introduceerde Microsoft al update KB4577586, die sindsdien via de Microsoft Update-catalogus handmatig is uit te voeren. Dezelfde update komt weldra mee via de reguliere Windows Update-route, en wordt daardoor in de meeste gevallen vanzelf uitgevoerd. In eerste instantie voor Windows 10-versie 1809 en hoger.

De verwijdering van Flash vindt overigens ook plaats zodra je naar Windows 10-versie 21H1 upgrade. Dat is de eerste van de twee onderdelenupdates van dit jaar, die deze maand wordt verwacht. In een later stadium wordt de Flash Player op deze manier ook uit Windows 8.1 gehaald, mocht je nog niet overgestapt zijn.

Flash zelf verwijderen

Wel is het zo dat de verwijderingstool alleen werkt wanneer Flash standaard al deel uitmaakte van jouw Windows 10-installatie. Dit is vaak het geval op apparaten waarop Windows 10 bij aankoop al geïnstalleerd is, zoals laptops waar wel meer bloatware op meelift. Heb je de Flash Player zelf geïnstalleerd, dan moet je deze ook zelf verwijderen. Dit kan via Instellingen, Apps.

Waarschijnlijk merk je niets van een pc zonder Flash. Jarenlang was de software vereist om op internet animaties af te spelen, maar de techniek is inmiddels ingehaald door het modernere HTML5. Flash-video's en games die je online nog tegenkomt, zijn in de meeste browsers al niet meer af te spelen omdat de functie hierin ook al uitgeschakeld is.