OnePlus 5 aangekondigd en uitgelekt

2017-06-08T09:31:00

2017-06-08T09:43:38

Dinsdag 20 juni wordt de OnePlus 5 gepresenteerd en een dag later kunnen we de smartphone bewonderen in Amsterdam. Inmiddels zijn de renders al uitgelekt.

Vlak na de onthulling houdt OnePlus in verschillende steden wereldwijd speciale evenementen, waaronder in Amsterdam. Op 21 juni kunnen geïnteresseerden In de kledingzaak Daily Paper terecht om de OnePlus 5 in het echt te zien en misschien zelfs al direct te kopen.

Concurrentie

Over de OnePlus 5 doen al maandenlang geruchten de ronde. Het lijkt er met name op dat OnePlus de Galaxy S8 wil aftroeven op het gebied van pure paardenkracht. Dubbel zoveel werkgeheugen en een grotere accu, bijvoorbeeld. En dat voor de helft van de prijs.

Afbeeldingen

Onlangs is de volledige render van de OnePlus 5 al geplaatst door het Twitteraccount Slashleaks. Hier is te zien dat OnePlus wederom kiest voor een metalen achterkant. Bijzonder is de dubbele camera, waardoor de OnePlus vermoedelijk op de iPhone 7 gaat lijken.

De onthulling vindt plaats op 20 juni, 18:00 uur Nederlandse tijd. Vermoedelijk kun je ook online meekijken. De OnePlus 3 werd in het verleden aangekondigd via een speciale virtual reailty-app.