Aanmelden zonder wachtwoord met Microsoft Authenticator-app

2017-04-19T10:00:00

2017-04-19T10:17:40

De Microsoft Authenticator-app laat je sinds kort inloggen op Microsoft-diensten zonder dat je een wachtwoord hoeft in te voeren. Het inlogproces verloopt grotendeels via een koppeling met je telefoon.

Normaal gesproken wordt de Microsoft Authenticator-app ingezet voor tweestapsverificatie. Na aanmelding met inlognaam en wachtwoord krijg je bij je online accounts een extra code toegestuurd op je telefoon. Nu kun je ervoor kiezen om dat hele wachtwoord achterwege te laten. Dat werkt als volgt.

Download eerst de Microsoft Authenticator-app voor Android, iOS of Windows Phone. Na het opstarten van de app vraagt Microsoft je een account toe te voegen. Kies hier Persoonlijk account, want voorlopig werkt dit alleen nog maar met Microsoft-accounts.

Meld jezelf nu aan met je inlognaam en wachtwoord. Voer in het volgende venster de laatste 4 cijfers van je telefoonnummer in om via een sms een extra code te ontvangen. Zodra deze ingevuld is, is je Microsoft-account gekoppeld aan de Authenticator.

Goed, en dan? Stel dat je dit wilt gebruiken voor Outlook. Ga dan naar de site van Outlook en log daar in. Voer eerst je e-mailadres in, maar in het volgende venster niet je wachtwoord. Kies hier Gebruik de Microsoft Authenticator-app.

Dit hoef je overigens maar één keer te doen, Microsoft onthoudt deze inlog-voorkeur voor je.

Op je telefoon krijg je voortaan een melding binnen: Moet de aanmelding worden goedgekeurd? Tik hier op Goedkeuren om in te loggen. Het kan zijn dat de app ter controle ook nog je pincode vraagt, voer hier de pincode van je smartphone in.

Uiteindelijk is het aanmelden op deze manier niet veel sneller of gemakkelijker, maar veiliger is het wel.