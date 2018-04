Aantal klachten rond helpdesk-fraudeurs neem toe

2018-04-23T12:24:00

2018-04-23T12:22:15

Microsoft maakt bekend dat het aantal meldingen rond oplichters die zich voordoen als helpdesk-medewerkers van het bedrijf het afgelopen jaar met 24 procent zijn toegenomen. In totaal betreft het wereldwijd 153.000 klachten.

In ongeveer 15 procent van de gevallen is er ook daadwerkelijk geld afgetroggeld, bedragen die gemiddeld tussen de 200 en 400 dollar schommelen. Maar de financiële schade kan nog veel groter zijn, zoals bij een Nederlander die 89.000 euro armer werd gemaakt. Eerder werd al bekend dat er in Nederland via deze praktijken voor circa 7 miljoen euro was buitgemaakt.

Bij deze vorm van oplichting krijg je spontaan een telefoontje van iemand die zich voordoet als Microsoft-werknemer. Men heeft zogenaamd problemen aangetroffen op je computer en wil je daar bij helpen. Maar eigenlijk probeert men je over te halen om spyware te downloaden of een webformulier te laten invullen, zodat men bankgegevens kan ontfutselen.

Je kunt deze fraudeurs onder meer herkennen aan het vaak gebrekkige Engels, en het feit dat de echte Microsoft je nooit zomaar opbelt. Krijg je dus een belletje van het bedrijf, dan weet je gelijk dat het foute boel is. Het is dan ook aan te raden om snel op te hangen.

Bewustwording

Volgens Microsoft is bewustwording de beste oplossing voor dit probleem. Onlangs nog bracht het tv-programma Opgelicht?! het onderwerp dan ook breed onder de aandacht. Nederlandse autoriteiten zijn destijds tevens een reclame-campagne gestart, om pc-gebruikers te waarschuwen.

Microsoft zelf zoekt de samenwerking met partijen zoals browser-makers, antivirusfabrikanten, politie en hosting-providers. Volgens de firma moet de tech-industrie op dit gebied nauw samenwerken, zodat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.