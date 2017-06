Aantal meldingen telefonische oplichting flink gestegen

2017-06-22T11:19:59

2017-06-22T11:37:42

In de eerste helft van 2017 zijn al achthonderd mensen opgelicht door zogenaamde Microsoft-bellers. Vorig jaar waren in totaal 1.100 Nederlanders de dupe van deze vorm van oplichting.

Opgelicht

De Microsoft-scam is een inmiddels welbekende oplichtingstruc waarbij het slachtoffer vanuit het buitenland wordt gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft. De Engelssprekende 'medewerker' legt uit dat er een probleem is met de computer van het slachtoffer en dat hij dit wil verhelpen. Vervolgens leidt de oplichter het slachtoffer naar een malafide website of programma, waarna de oplichter de volledige controle van het syteem kan overnemen.

De afloop kan verschillen per slachtoffer. De ene keer verhelpen ze zogenaamd het verzonnen probleem en eisen ze vervolgens betaling in de vorm van iTunes-tegoedkaarten. Bij weigering kunnen ze het hele systeem gijzelen of wissen. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de oplichter met behulp van internetbankieren zoveel mogelijk geld overmaakt naar een anonieme rekening.

Doelgroep

Op deze manier zijn er al honderdduizenden euro's gestolen. Er is zelfs een geval waarbij het slachtoffer is beroofd van 70.000 euro.

De oplichters richten zich vooral op 50-plussers, doordat deze groep vaak nog een vaste telefoon heeft en volgens de NOS "gevoeliger is door hun minder goede computervaardigheden". Een woordvoerder van Microsoft drukte iedereen op het hart dat Microsoft nooit iemand uit het niets zou bellen vanwege een probleem. Het advies is om zo snel mogelijk op te hangen.