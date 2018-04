Aantal smartphones met Android 8.0 Oreo in de lift

2018-04-18T09:38:00

2018-04-18T09:36:47

Het aantal smartphones dat op de nieuwste Android-versie draait, is tussen februari en april flink gestegen. Desondanks draait Android 8.0 (Oreo) nog maar op 4,6 procent van alle Android-telefoons.

In februari was Android Oreo slechts aanwezig op circa 1 procent van de toestellen. Maar sinds kort biedt ook Samsung de update naar de nieuwste Android-versie aan. Aangezien dit verreweg het populairste Android-merk is, zien de cijfers er meteen een stuk rooskleuriger uit. Hoewel er nog een lange weg te gaan is.

Zo blijken namelijk ook de gebruikersaantallen van Android 7 (Nougat) te zijn gestegen naar 30,8 procent. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat ook recent gelanceerde smartphones standaard niet op Android 8.0 draaien. Menig gebruiker blijft daarnaast steken op Android 5 of 6, waarvan de distributiecijfers bijna even hoog zijn als Android 7. De aantallen lopen wel iets terug inmiddels.

Android P

Hoewel de meeste Android-gebruikers nog niet up-to-date zijn, werkt Google al aan een opvolger van Android O in de vorm van Android P. Die lanceert vermoedelijk in het derde kwartaal van dit jaar, in eerste instantie voor Pixel-telefoons. De vraag is of het dan weer zo lang duurt voor ook andere merken de update aanbieden.

