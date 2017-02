Aarde-achtige planeten zorgen voor een Google doodle

2017-02-23T02:45:30

2017-02-23T02:50:41

De ontdekking van maar liefst zeven Aarde-achtige planeten was voor Google reden tot een feestje. En dus werden we in het holst van de nacht getrakteerd op een verse doodle.

Een groep Belgische onderzoekers uit Luik heeft maar liefst zeven Aarde-achtige planeten gevonden die om één enkele ster draaien. Op tenminste drie van deze planeten zou leven mogelijk moeten zijn. De ster heeft als naam Trappist 1 en is - natuurlijk - een verwijzing naar onze zuiderburen. Of beter: het gerstenat waar ze daar zo gek op zijn. Het is heel bijzonder dat er zoveel in theorie leefbare planeten rond een enkele zon draaien. Prettige bijkomstigheid is dat dit alternatieve zonnestelsel astronomisch gezien ook nog eens om de hoek ligt. De afstand van hier naar Trappist 1 bedraagt namelijk maar 40 lichtjaren. Toch is het vooralsnog te ver om even snel,te controleren of er inderdaad iets leeft aldaar. Eigenlijk heel frustrerend: het heelal zit bomvol mogelijk leven en te ontdekken werelden, maar vooralsnog zijn ze voor levende wezens als wij onbereikbaar. Waar blijven die wormgaten, hyperdrives en warp-engines toch...? Voorlopig moeten we het met een Google doodle doen.