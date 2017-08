ABN Amro kampt met storing in internetbankieren

2017-08-09T10:08:00

2017-08-09T10:16:28

ABN Amro kampt vanochtend met een storing bij het internetbankieren. Zowel de website als de app werken niet goed. De bank zegt te zoeken naar een oplossing.

De storing begon tussen 08.00 en 09.00 op woensdagochtend. Dat is te zien op AlleStoringen.nl.

Klantenservice

ABN Amro heeft nog niet officieel gereageerd, maar op Twitter zegt de bank op zoek te zijn naar een oplossing.

Oplossing

Het is door de storing niet mogelijk om in te loggen op de website, of om overschrijvingen te doen via de app. Het is niet bekend waar de storing door is ontstaan en wanneer die is opgelost.