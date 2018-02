AC2600-router D-Link beschermt tegen malware

2018-02-20T14:00:00

2018-02-19T16:48:15

Je zou het misschien niet zeggen, maar deze kubus van D-Link is een router. En dan wel eentje die specifiek is gericht op beveiliging van slimme apparaten.

De AC2600-router is namelijk uitgerust met het Secure Home Platform van McAfee, antivirussoftware voor het internet-of-things. Een van de taken hiervan is om ervoor te zorgen dat eventueel besmette apparaten niet ook andere apparatuur in je netwerk infecteren.

Verspreiding

Dit soort malware kan zich op deze manier namelijk razendsnel en vaak ongemerkt verspreiden. Enkel een antiviruspakket op je pc is dan vaak niet afdoende, meent de fabrikant. Een prijs voor de router is nog niet bekend.