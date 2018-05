Acer Aspire S 24 all-in-one laadt draadloos op

2018-05-01T14:00:00

2018-05-01T08:57:34

Acers nieuwste all-in-one-pc is de Aspire S 24. Het scherm is erg dun, omdat de commponenten juist in de voet zitten verwerkt.

Opvallend daaraan is verder dat deze voet apparaten als smartphones draadloos kan opladen, zodra u die er op legt. Er zijn verschillende modellen op de markt. Zo is er een versie met i5-processor of i7-processor, en is er de keuze tussen 8, 12 of 32 GB werkgeheugen.

Compleet pakket

Het full hd-scherm is circa 60,5 cm (23,8 inch) groot en maakt gebruik van ips-techniek voor extre brede kijkhoeken. Toetsenbord en muis worden standaard meegeleverd. De vanafprijs is 1099 euro.