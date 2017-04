Acer lanceert Predator 21 X-laptop met gebogen scherm

2017-04-10T10:55:00

2017-04-10T10:47:29

Acer is in thuisland Taiwan gestart met de verkoop van een opvallende gaminglaptop met een gebogen scherm, de Predator 21 X. Het enorme apparaat kost omgerekend zo'n 8500 euro.

Het bijzondere display is 21 inch groot, heeft een ultrawide-beeldverhouding van 21:9 en het gevaarte weegt in totaal zo'n 8 á 9 kilo. De hoge prijs is terig te zien in de krachtige specificaties.

Twee videokaarten

Zo zitten er maar liefst twee videokaarten in, de snelle GTX 1080-kaarten van Nvidia in SLI-opstelling. Andere componenten zijn een i7-processor uit de nieuwste Intel-generatie, maximaal 64 GB werkgeheugen en zowel een harde schijf als een ssd, beide 1 TB groot.

Wanneer de Predator 21 X in andere landen verkrijgbaar is, is nog niet bekend.