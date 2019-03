Achteraf betalen voor gouden pindakaas

2019-03-05T10:37:43

2019-03-05T10:49:40

Heb je online iets gekocht en dat pas na aankoop betaald? De kans bestaat dat je dat gedaan hebt via Klarna. Maar hoewel Klarna in heel Europa gebruikt wordt, is deze dienst in Nederland nog niet zo bekend. En daar komt die gouden pindakaas om de hoek kijken …

Eerst even wat cijfertjes. Achteraf betalen wordt steeds populairder in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de eCommerce Payment Monitor. De meest recente cijfers (die het jaar 2017 bestrijken) laten zien het met name de achterafbetaalmethoden zijn waar de groei zit. Zo nam het aantal aankopen dat met Klarna werd afgerekend met 93% toe ten opzichte van 2016 en het aantal aankopen betaald met AfterPay met 65%.

Vertel me nu over die gouden pindakaas!

Om de naamsbekendheid van Klarna te vergroten, draait er momenteel op tv een reclamecampagne met Snoop Dogg (die ook aandeelhouder van het bedrijf is, maar dit terzijde). In de spotjes zie je de rapper onder meer in een reusachtig bed met roze zijden lakens liggen en gouden pindakaas serveren aan zijn roedel Afghaanse windhonden.

In het kader van ‘Doe eens gek’ zijn al deze luxe-producten nu tijdelijk echt verkrijgbaar. Naast gouden pindakaas (15 euro per pot – maar er zit wel (eetbaar) goudpoeder in) en zijden lakens (90 euro) kun je ook nog een luxe badjas (80 euro) of kasjmier toiletpapier (15 euro voor 4 rollen – babyzachte billetjes zijn blijkbaar niet goedkoop) aanschaffen. Absolute topper is een reusachtige roze 7 meter hoge opblaasglijbaan (2500 euro …). Weer eens wat anders dan een springkussen, zullen we maar zeggen. Uiteraard kun je al deze producten achteraf betalen. Goed nieuws voor ons zuinige Hollanders: er is ook een winactie. Consumenten die de komende weken met Klarna betalen, maken kans op een aantal Smoooth-pakketten. Helaas zit de glijbaan daar niet in.