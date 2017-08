Adata D16750 is powerbank met zaklamp

Voor avonturiers die tijdens de vakantie het liefst zo ver mogelijk van de bewoonde wereld vertoeven, is een powerbank een must om toch enigszins bereikbaar te blijven.

De D16750 van Adata is voorzien van een extra stevige, rubberen behuizing. Die kan dus wel tegen een stootje, bijvoorbeeld als je hem per ongeluk laat vallen. Ook is dit model waterdicht en is er sprake van een ingebouwde zaklamp.

Capaciteit

De riante capaciteit van 16.750 mAh is voldoende om een gemiddelde smartphone zo'n zes maal volledig op te laden. Je bent er zo'n zes tientjes voor kwijt.