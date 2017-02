'Adblock-gebruik neemt wereldwijd toe'

2017-02-01T10:51:00

2017-02-01T10:49:30

Het aantal internetgebruikers dat een adblocker heeft geïnstalleerd, is vorig jaar met 30 procent toegenomen. Die groei komt met name vanuit Azië, waar vooral mobiele adblockers populair zijn.

In westerse landen ligt het anders, aldus onderzoekers van PageFair. Daar worden adblockers juist vaak op computers aangetroffen. In Nederland zou bijvoorbeeld 17 procent van de browsende bevolking een adblocker op zijn pc hebben, tegenover slechts 2 procent op de mobiele telefoon. PageFair is overgens een organisatie die bedrijven helpt bij het bouwen van online reclame die niet storend is.

Malvertising

Al bij al draait inmiddels 11 procent van de internetters wereldwijd een adblocker, zowel via de desktop als mobiel. Het betreft daarbij 615 miljoen apparaten. Bij navraag onder Amerikaanse adblock-gebruikers, blijkt dat een derde ervoor kiest vanwege veiligheid. Ze installeren een adblocker omdat ze zich zorgen maken om 'malvertising', malware die via adverenties wordt verspreid.

29 procent van de ondervraagden zegt daarnaast het vervelend te vinden om door reclame onderbroken te worden, 16 procent zegt ervoor te kiezen vanwege de hogere snelheid waarmee websites zonder advertenties laden. 14 procent vindt dat er te veel online reclame is, slechts 6 procent neemt een adblocker vanwege privacy-redenen.

Averechts

Door adblockers lopen sites die hun content gratis aanbieden vaak inkomsten mis. Sommige sites kiezen er dan ook voor om pagina's pas leesbaar te maken zodra bezoekers hun adblocker uitschakelen. Toch kan dit juist een averechts effect hebben, meldt PageFair. 74 procent van de (Amerikaanse) internetgebruikers verlaat een site dan namelijk per direct en zoeken hun heil ergens anders.