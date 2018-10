Adobe brengt Photoshop CC in 2019 uit voor iPad

2018-10-15T16:38:00

2018-10-15T16:35:18

Adobe maakt bekend dat Photoshop CC in 2019 voor iPads uitkomt. Het bedrijf benadrukt dat het een volledige versie van Photoshop betreft zoals je gewend bent van de software voor pc's, in tegenstelling tot de simpelere Photoshop-apps die reeds beschikbaar zijn.

Photoshop CC ziet er op de iPad wel anders uit dan op Windows, bijvoorbeeld. Dat komt omdat de interface is aangepast op het gebruik van een stylus. Maar alle functies die je van het programma verwacht zijn gewoon aanwezig, zoals het werken met lagen, filters en dergelijke.

Sneltoetsen ontbreken, maar daarvoor in de plaats zijn er softwarematige knoppen ontwikkeld. Een van de redenen waarom het zo lang duurde om een volledige Photoshop voor mobiele apparaten uit te brengen, is omdat het programma veel rekenkracht nodig heeft. De app is straks niet los te koop, maar is verbonden aan een Adobe Creative Cloud-abonnement.

Kosten

Een van de voordelen van dat abonnement is de ondersteuning voor het cloud pdf-bestandsformaat. Daarmee kun je aan dezelfde Photoshop-bestanden werken op meerdere apparaten tegelijk. Zo'n abonnement kost ongeveer 12 euro per maand, als je alleen voor Photoshop CC wilt betalen. Bij duurdere abonnementen zit ook software als Illustrator en Premiere.