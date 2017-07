Adobe trekt in 2020 stekker uit Flash

2017-07-26T09:25:00

2017-07-26T09:46:14

Adobe maakt bekend de ontwikkeling van Flash vanaf 2020 te stoppen. Dit in navolging van veel browsers die de plugin inmiddels standaard blokkeren om veiligheidsredenen.

Flash is een browser-plugin die met name wordt gebruikt voor het tonen van video's en advertenties op websites. Als internetgebruiker kon je er tijdenlang eigenlijk niet omheen. Het was dan ook erg schadelijk dat er keer op keer lekken in Flash werden gevonden, die malware-verspreiders konden uitbuiten. Het constant up-to-date houden van Flash was en is voor veel mensen een grote ergernis.

Opvolger

De plugin wordt inmiddels standaard geblokkeerd in grote browsers zoals Chrome, Firefox en Safari. Wel kun je Flash nog altijd handmatig toestaan, wanneer websites daar nog gebruik van maken. Maar inmiddels is er door browsermakers een opvolger ontwikkeld, HTML5. Een snellere en veiligere standaard die dezelfde functies kent als Flash. Veel sites zijn daar inmiddels op overgestapt.

Belangrijk is ook een deel van het gebruiksgemak. Om HTML5-filmpjes te zien hoef je verder zelf niets te installeren, de browsers ondersteunen het van zichzelf al. Dit in tegenstelling tot Flash, dat je handmatig moet installeren. Nu is dat al omslachtig, maar Adobe heeft er ook een handje van om de plugin te bundelen met andere software. In een onoplettend ogenblik installeer je dat zomaar mee.

Migreren

Adobe vindt het nu dan ook een mooi moment om de handdoek in de ring te gooien en roept ontwikkelaars van Flash-content op zo snel mogelijk te migreren naar HTML5. Bekende namen die dat in het verleden al gedaan hebben zijn YouTube en een deel van Facebook. Op dat sociale netwerk spelen filmpjes af in HTML5, maar voor de meeste spelletjes wordt nog steeds de Flash-plugin gebruikt.