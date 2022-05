Advertenties Disney+ beperkt tot vier minuten per uur

Disney+ lanceert later dit jaar een goedkoper abonnement waarbij je advertenties te zien krijgt. De reclame blijft beperkt tot vier minuten per uur.

Je ziet de advertenties ook alleen bij films en serie-afleveringen die meer dan een uur duren, zo blijkt uit informatie in handen van de Wall Street Journal en Variety.

In de Verenigde Staten bestaan er al videostreamingdiensten die abonnementen met reclame aanbieden. Peacock, van NBC, heeft vijf minuten reclame per uur aan content, terwijl HBO Max eveneens vier minuten per uur laat zien.

Advertenties op Disney+

Qua advertenties hoef je geen volwassen thema’s te verwachten, omdat Disney moet denken aan zijn kindervriendelijke imago. Verwacht dus geen reclame voor alcohol, politiek en andere volwassen zaken, en ook geen advertenties die pleiten voor de concurrentie.

Daarnaast is het zo dat kinderprofielen helemaal geen reclame krijgen. Shows die bedoeld zijn voor peuters krijgen eveneens geen advertenties, ook wanneer ze niet gebruikmaken van het profiel voor kids.

Het is de bedoeling dat dit nieuwe abonnement voor Disney+ eind 2022 verkrijgbaar is in de Verenigde Staten. Vanaf volgend jaar kunnen we het ook in andere landen verwachten; Disney maakte nog niet bekend wanneer Nederland aan de beurt is.