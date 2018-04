Afgeslankte Windows 10 Lean duikt op

2018-04-23T14:45:00

2018-04-23T14:43:35

Microsoft experimenteert met een mysterieuze Windows-versie onder de naam Windows 10 Lean. Dat ontdekte een gebruiker tijdens een schone installatie van een testversie van het besturingssysteem.

Er zijn nog veel vragen rond Windows 10 Lean (Engels voor mager), maar het lijkt een afgeslankte editie te zijn. Zo is er standaard geen bureaubladachtergrond aanwezig, en er missen enkele programma's zoals de register-editor en de Microsoft Management Console. Ook bepaalde drivers ontbreken, zoals die voor cd- en dvd-drives.

De installatie neemt al met al 2 GB minder in beslag dan de normale Windows 10 (Pro). Programma's zijn wel los te installeren, in tegenstelling tot Windows 10 S. Dat staat alleen de installatie van apps uit de Microsoft Store toe. Windows 10 S bleek sowieso niet zo'n groot succes, want het zou in de toekomst vervangen worden door een S-modus in reguliere varianten van het besturingssysteem.

Wanneer?

Windows 10 Lean dook als eerste op in versie 17650 van het Insider-programma. Gebruikers die voor de Skip Ahead-optie kiezen, krijgen de allernieuwste functies als eerste. Dat zou kunnen betekenen dat Windows 10 Lean onderdeel is van de Windows-update die gepland staat voor de herfstperiode, maar Microsoft kan het voor die tijd net zo goed weer schrappen.