Airbnb-verhuurders kunnen Aangifte-app belasting niet gebruiken

2019-03-01T09:43:31

2019-03-01T13:22:28

Het is 1 maart, dus we mogen weer aangifte doen. Vorig jaar deden 420.000 mensen dat via de Aangifte-app. Dat was in totaal 5% van alle aangiftes. Omdat we steeds meer doen met onze smartphone, lijkt het logisch dat dit aantal in 2019 hoger ligt. Maar of dat zal gebeuren, is nog maar de vraag. Want wie zijn huis weleens via Airbnb verhuurd heeft, kan de app niet gebruiken …

Het voordeel van de Aangifte-app is natuurlijk dat je echt met een paar klikken klaar bent: gegevens controleren, ondertekenen en verzenden. Hoe makkelijk wil je het hebben? Helaas is dit gemak niet voor iedereen weggelegd. Er zijn namelijk situaties waarin je uitsluitend aangifte kunt doen via Mijn Belastingdienst – bijvoorbeeld als je niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had, of aftrekposten wilt opgeven. Ook als je inkomsten uit overig werk hebt, is Mijn Belastingdienst de enige optie.

Airbnb en Marktplaats

En wat valt er onder inkomsten uit overig werk? Nou, bijvoorbeeld ook uit werkzaamheden via internet, zoals het tijdelijk verhuren van je woning, via online platforms zoals Airbnb. Ook het leveren van producten en diensten via sites en apps als Snappcar, Marktplaats en Thuisafgehaald valt hieronder. De Belastingdienst maakt daarbij wel verschil: verkoop je bijvoorbeeld één keer een oude jaargang Donald Ducks, dan hoef je daarover geen aangifte te doen. Maar wanneer je echt een handeltje in oude Donald Ducks gaat beginnen, wordt het wel gezien als bron van inkomsten.

Hulp nodig?

Je kunt op de site van de Belastingdienst controleren of jij de app kunt gebruiken. Ga je online aangifte doen en kun je wel wat hulp gebruiken? In Computer Idee 8, het nummer dat 15 maart in de winkel ligt, vind je ‘Belastingaangifte in Excel’, waarmee het invullen van de aangifte niet alleen makkelijk wordt, maar waarmee je ook zo kunt schuiven tussen fiscale partners dat je geen cent teveel betaalt!