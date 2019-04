AirPods veruit populairste draadloze oordoppen

In het vierde kwartaal van 2018 zijn er wereldwijd 12,5 miljoen volledig draadloze oordoppen verkocht. Meer dan de helft daarvan is van Apple. Met een aandeel van 60 procent zijn de AirPods op dit gebied veruit het populairst.

Dat meldt marktonderzoeker Counterpoint. Oordopjes die helemaal zonder draad werken, zijn een relatief nieuwe ontwikkeling. Er zit zelfs geen koordje om je nek, zoals bij sportoordopjes vaak het geval is.

Hoongelach

In 2016 werden de AirPods met hoongelach ontvangen, mede door hun gekke vorm. En zonder kabels zou je ze toch constant kwijtraken? In de praktijk bleek dat alleszins mee te vallen en hoor je vooral positieve verhalen van AirPods-gebruikers.

Met name het gebruiksgemak is een veelgehoord pluspunt. Zo zijn de dopjes dankzij de geïntegreerde chip in een oogwenk gekoppeld en gebeurt het wisselen tussen verschillende Apple-apparaten automatisch.

Verschilt per continent

Zoals je in de tabel ziet, komen concurrenten als Samsung, Bose, Sony en JBL niet eens in de buurt van Apple. Jabra eindigt op een tweede plek, maar kan zich met zijn Elite Active 65t-oordoppen ook niet met de AirPods meten.

Wel is het zo dat Apple het vooral van de Amerikaanse markt moet hebben. Zo is Jabra in Europa beter vertegenwoordigd en kiezen Aziatische gebruikers vaker voor lokale merken.