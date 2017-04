Albert Heijn test slim koelkastmagneet

Albert Heijn is begonnen met het testen van de Hiku, een slim koelkastmagneet die je boodschappenlijst bijwerkt. De supermarktketen nodigt de komende week 200 klanten uit om Hiku uit te proberen.

Magneet

Via een microfoon kunnen gebruikers hun booddchappen inspreken op de Hiku. Na het inspreken van de boodschappen verschijnen deze gelijk in de Appie-app van Albert Heijn en op de website. Klanten kunnen er vervolgens voor kiezen om de producten zelf te halen, of ze te laten bezorgen. Lees ook: Originele Tamagotchi keert terug.

Albert Heijn

Hiku wordt al gebruikt in supermarktketens in de VS, Frankrijk, Australie en het Verenigd Koninkrijk. Het apparaatje zal de Nederlandse winkelier zo'n 46 euro gaan kosten. Er zijn echter nog geen conrete plannen voor de verkoop van het slimme magneet, aangezien Albert Heijn eerst de behoeftetest wil afronden. De testweek moet uitwijzen of klanten behoefte hebben aan een dergelijk apparaat.