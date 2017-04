Alcatel Flash-smartphone uitgerust met vier camera's

2017-04-05T10:04:00

2017-04-05T09:57:02

Smartphones met dubbele camera's zien we telkens vaker, maar Alcatel doet er een schepje bovenop met de Alcatel Flash. Dit toestel heeft vier camera's, twee aan de voorzijde en twee aan de achterkant.

De RGB- en monochroom-camera's aan de achterkant zorgen ervoor dat er meer detail naar voren komt in de foto's, terwijl de dubbele selfiecamera verantwoordelijk is voor een verbeterde focus.

Beelden kunnen als RAW-bestandstype worden opgeslagen. Die nemen veel ruimte in beslag, maar bieden meer mogelijkheden tijdens het bewerkproces - met name op het gebied van licht en kleur.

Niet de eerste

Overigens is het niet de eerste Alcatel-telefoon die de Flash-naam draagt. In 2014 lanceerde ook al een toestel dat zo heette, en in 2015 volgde de Flash 2. Onbekend is nog wanneer deze nieuwste Flash te koop is, en wat 'ie kost.