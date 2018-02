Alcatel kondigt zeven budgetsmartphones aan

2018-02-26T14:55:00

2018-02-26T14:56:13

Alcatel pakt flink uit tijdens de Mobile World Congress. Het bedrijf kondigt er maar liefst zeven nieuwe telefoons aan, naast twee tablets. Allen hebben met elkaar gemeen dat ze zich in het budgetsegment bevinden.

Meest opvallend is een van de goedkoopste opties, de Alcatel 1X. Dit is namelijk een van de eerste telefoons die op Android Go draait, een afgeslankte versie van Android 8 die specifiek ontworpen is om vlot te draaien op budget-modellen.

De 1X kost 99,99 euro, daarnaast is er een nog goedkoper broertje in de vorm van de Alcatel 1C (89,99 euro). Die draait alleen nog op Android 7, wat met slechts 1 GB RAM nog wel eens een probleem kan zijn. Beide bieden een langwerpig beeldscherm met 18:9-beeldverhouding, wat vaak juist voor dure toptoestellen weggelegd is. De resolutie is uiteraard wel een stuk lager: 960 x 480 pixels.

3- en 5-serie

In een iets duurdere prijsklasse komt de Alcatel 3-serie uit, bestaande uit de Alcatel 3, 3X, 3V en 3C. Ze verschillen o.a. van elkaar op gebied van schermgrootte en resolutie, terwijl de 3X en 3V als enige een dubbele camera bieden. Ook hier is gekozen voor 18:9-schermen. Prijzen lopen uiteen van 199,99 tot 179,99 euro.

De Alcatel 5 is de duurste Alcatel-telefoon op de MWC, met alsnog een bescheiden prijskaartje van 229,99 euro. Dit toestel biedt een dubbele camera aan de voorkant, naast verschillende apps voor het delen en bewerken van foto's. De telefoon is te ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning. Helaas: dit toestel draait niet op Android 8, maar op Android 7.

Tablets

Tot slot onthult de fabrikant nog twee tablets, die wél op Android 8 draaien: de 1T 7 en 1T 10. De 1T 10 heeft een groter scherm, de accucapaciteit is groter en er is meer opslagruimte. Het prijsverschil is klein. De 1T 7 kost 69,99 euro en de 1T 10 kost 99,99 euro, wanneer ze in het derde kwartaal van dit jaar uitkomen.