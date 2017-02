Aletta Jacobs herdacht door Google

Vandaag is de geboortedag van de eerste vrouwelijke arts in Nederland, Aletta Jacobs. Een mooie reden voor een doodle bij Google!

Aletta Jacobs was niet alleen de eerste vrouwelijke arts in Nederland, maar ook een groot voorvechter van vrouwenrechten. U kunt het zich nu wellicht niet meer voorstellen, maar in 1870 was het nog heel normaal dat vrouwen géén toegang kregen tot hoger onderwijs. Jacobs lukte het in dat jaar wel en werd destijds als toehoorster toegelaten op een hbs. Een jaar later wilde ze graag naar een ander onbereikbaar instituut voor vrouwen: de universiteit. Daarvoor vroeg ze de (liberale) minister Thorbecke via een briefje om toestemming. De minister antwoordde positief, maar wel in een brief gericht aan haar vader. Gelukkig zijn de tijden wat dat betreft veranderd!

Vrouwenkiesrecht

Google viert met de Aletta Jacobs-doodle niet alleen de geboortedag van deze bijzondere vrouw, maar ook het vrouwenkiesrecht dat dit jaar precies 100 jaar geleden werd ingevoerd.