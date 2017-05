AliExpress voortaan binnen een week bezorgd door PostNL

2017-05-04T15:26:52

2017-05-04T15:42:36

Goed nieuws voor fervente online shoppers: de Chinese webshop AliExpress gaat een verbintenis aan met PostNL, waardoor pakketjes voortaan in de meeste gevallen binnen een week op je deurmat liggen. Nu duurt dat vaak nog een maand, en als je pech hebt nog veel langer.

AliExpress is een Chinese webshop waar veel artikelen voor weinig (en soms heel weinig) geld te koop zijn. Echt kwaliteitsspul hoef je niet te verwachten, maar als je even snel een oplader voor je smartphone, een fles shampoo of sportsokken nodig hebt, is het wel erg handig. Tenminste: dat zou het zijn, als de levering niet minstens een maand zou duren.

PostNL

Dat euvel wordt nu verholpen. AliExpress en PostNL gaan namelijk samenwerken. Dat zorgt ervoor dat de administratieve rompslomp waar de Chinese verzenders mee te maken hebben in één klap teniet wordt gedaan. Je pakketje kan meteen worden opgestuurd, en kan binnen een week in Nederland zijn.

Daar zijn geen extra kosten aan verbonden, al houden we nog even een kleine slag om de arm: Chinese bedrijven nemen het niet altijd even nauw met importkosten, iets waar PostNL natuurlijk wel mee te maken heeft. Bij dat ene smartphonehoesje of speakertje van een paar euro hoef je daar echter niet zo bang voor te zijn.

Nog niet bekend met het fenomeen AliExpress? Neem even een kijkje op de website, het is zeker de moeite (en het wachten) waard.