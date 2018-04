Alle nieuwe functies in Android P

2018-04-16T15:46:00

2018-04-16T15:41:58

Hoewel nog maar weinig smartphones op Android O draaien, staat later dit jaar alweer een nieuwe Android-versie voor de deur. Google werkt momenteel met man en macht aan Android P, en in dit artikel zetten we de belangrijkste nieuwe functies voor je op een rij.

Android P - Naam en releasedatum

Android P is de negende versie van Android en de bijnaam is op het moment van schrijven nog niet bekend. Vrijwel zeker heeft het iets te maken met een lekkernij, na eerder o.a. Android KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat en Oreo. Google lijkt te hinten naar Popsicle (ijsje), of anders Pineapple (ananas). De tijd zal het leren.

Vermoedelijk lanceert Android in het derde kwartaal van 2018. Het OS komt dan als eerste uit voor telefoons van Google zelf, de Pixel-lijn. Daarna duurt het vaak nog wel enkele maanden voor ook andere telefoons de update krijgen, hoewel dit proces door de komst van Project Treble in theorie sneller kan verlopen.

Wat is er nieuw in Android P?

Verbeterde notificaties - Opnieuw gaat het notificatiesysteem van Android op de schop. Voortaan lees je meer informatie af uit je smartphone-meldingen, zoals de eerste regels van een e-mail. Ook is het mogelijk om direct een automatisch antwoord terug te sturen. Of de AI van Google deze verzint - zoals Smart Reply - of dat app-ontwikkelaars ze zelf bepalen, is nog even afwachten.

Notch-ondersteuning - Sinds de iPhone X komen er telkens meer smartphones uit met een 'notch' in het midden van het scherm. Deze inkeping biedt plaats voor o.a. de selfiecamera en/of een speaker, terwijl het scherm er omheen loopt. Fabrikanten van Android-toestellen kopiëren dit naarstig, en Google gaat er met Android P voor zorgen dat het besturingssysteem hiervoor geoptimaliseerd is. Zodat alles er netjes uit blijft zien en er bijvoorbeeld niet zomaar icoontjes verdwijnen.

Snellere bediening - Voor nu nog een gerucht, maar het lijkt er op dat Google de bekende navigatiebalk onderaan het scherm gaat versimpelen. De multitask-knop aan de rechterkant verdwijnt, en de terug-knop aan de linkerkant kan zich ook verbergen. Het resultaat is één enkele home-knop in het midden, die met swipes te bedienen is. Recente apps zijn dan bijvoorbeeld op te roepen door omhoog te swipen.

Meer privacy - Veel mensen maken zich terecht zorgen over apps die stiekem meeluisteren. Daarom kan dit vanaf Android P niet meer. Zodra je telefoon in standby-stand staat of je een bepaalde app niet actief gebruikt, kan deze niet meer de microfoon of camera van je toestel misbruiken.

Overzichtelijke instellingen - Het instellingenscherm van Android wordt telkens voller, en om het overzicht te bewaren wordt dit menu in een nieuw jasje gestoken. Aanbevolen instellingen worden bovenin onder de aandacht gebracht, en de 'quick settings' (zoals wifi en bluetooth) krijgen een makeover met nettere icoontjes. De volumebalk verplaatst van boven naar de rechterkant van het scherm, waar je je toestel ook makkelijker op stil kunt zetten.

Google Maps voor binnengebruik - Android P biedt ondersteuning voor het 802.11mc wifi, een nieuw protocol dat specifiek bedoeld is voor locatiebepaling binnen een gebouw. Daardoor zou je bijvoorbeeld op Google Maps gemakkelijker je weg kunnen vinden op een vliegveld, een ziekenhuis of een overdekt winkelcentrum.

Screenshots bewerken - Android P heeft een ingebouwde tool voor het bewerken van screenshots onder de naam Markup. Je kunt schermafbeeldingen en foto's van notities en aantekeningen voorzien, om ze vervolgens te delen. Verwacht geen uitgebreide functies die Photoshop moeten evenaren, zie het als een geinig extraatje. Lees hier meer over op de site van Computer!Totaal.

Meerdere camera's tegelijk - Smartphones worden telkens vaker met een dubbele camera uitgerust. Om daar meer mogelijkheden aan te bieden, ondersteunt Android P het aansturen van twee camera's tegelijk. Wat je daar in de praktijk van kunt verwachten, is nog even afwachten.

Dit artikel wordt aangevuld naarmate we meer informatie hebben.