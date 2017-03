Alle nieuwe functies in Android O

2017-03-22T12:05:00

2017-03-22T16:26:07

Later dit jaar komt Android O uit, de achtste versie van Google's besturingssysteem en de opvolger van Android N. We zetten voor je op een rij wat je er van kunt verwachten, en wanneer je met de nieuwe functies aan de slag kunt.

Wanneer komt Android O uit?

Het is de bedoeling dat Android O in het derde kwartaal van 2017 lanceert, maar de ervaring leert dat het dan nog wel een poosje duurt voor iedereen er daarna mee aan de slag kan. Smartphones van Google zijn als eerste aan de beurt. In de maanden erna volgen toestellen van andere merken. Het is altijd even afwachten welke telefoons de update krijgen, en welke worden overgeslagen.

Sinds 21 maart is Android O beschikbaar voor ontwikkelaars. Voorlopig is deze testversie alleen beschikbaar voor Nexus- en Pixel-telefoons. In principe is iedereen vrij deze te installeren, maar we raden het niet aan. Het besturingssysteem is nog niet af en daarnaast wordt alles van je telefoon verwijderd tijdens de installatie.

Wat is er nieuw?

Verbeterd notificatiesysteem - Je krijgt in Android O meer controle over meldingen die binnenkomen. Voorheen kon je per app aangeven of je er wel of geen notificaties van wilde ontvangen, een alles-of-niets-aanpak. Met de komst van notificatie-kanalen kun je ervoor kiezen om alleen bepaalde meldingen per app binnen te krijgen. Een voorbeeld: je krijgt van WhatsApp enkel meldingen binnen van contacten die je echt belangrijk vindt, van anderen niet. Die zie je wel weer zodra je WhatsApp volledig opent.

Notificaties zijn in Android O ook te 'snoozen', net als een wekker. Je veegt de melding weg, maar krijgt hem na een kwartier of een half uur opnieuw binnen. Zo vergeet je 'm niet, maar ga je er pas mee aan de slag wanneer het jou uitkomt.

Verbeterde accuduur - De meeste Android-apps blijven actief op de achtergrond, waar ze een behoorlijke aanslag kunnen plegen op de accuduur. Daarom maakt Google aanpassingen aan de manier waarop deze applicaties actief blijven. Apps die bijvoorbeeld je locatie in de gaten houden, checken dit op de achtergrond minder vaak. Google bouwt daarvoor strengere limieten in.

Picture-in-picture (PIP) - Deze functie stond eerder eigenlijk gepland voor Android N, maar haalde die deadline uiteindelijk niet. In Android O komt het er toch van, en het werkt op dezelfde manier als je van televisies gewend bent. Apps kunnen in een klein venstertje blijven draaien, wat handig is voor video-applicaties. Zo kun je video's blijven bekijken terwijl je andere dingen doet.

Betere geluidskwaliteit door LDAC-codec - Android O krijgt ondersteuning voor de LDAC-audiocodec van Sony, voor een betere geluidskwaliteit in combinatie met draadloze koptelefoons. Dankzij die codec kan er een hogere bitrate (tot 990 kbit/s) via het Bluetooth-signaal worden verzonden.

Maar: de headsets zelf moeten ook LDAC ondersteunen, en voorlopig doen alleen bepaalde dure koptelefoons van Sony zelf dat. Als andere fabrikanten LDAC willen integreren in hun producten, moeten ze daarvoor een licentie afnemen bij Sony.

Apps navigeren met keyboards - Dit is met name interessant voor Chrome OS-gebruikers, die sinds kort Android-apps uit de Play Store kunnen installeren op hun Chromebooks. Het navigeren van deze apps is vanaf Android O makkelijker in combinatie met keyboards. Zo werken straks de tab- en pijltjestoetsen binnen applicaties.

Wi-Fi Aware - Ook bekend onder de naam Neighbor Awareness Networking (NAN). Laat apparaten met elkaar communiceren zonder tussenkomst van een accesspoint, bijvoorbeeld om bestanden met elkaar uit te wisselen. Vergelijkbaar met bluetooth, maar dan via de wifi-chip - met een groter bereik tot gevolg.

Houd dit artikel de komende tijd goed in de gaten. Zodra we meer weten, voegen we de nieuwe informatie hier aan toe.