Allestoringen: KPN kampte in 2016 met grootste storing

2016-12-23T10:43:00

2016-12-23T10:36:47

KPN kampte van alle bedrijven en diensten in Nederland dit jaar met de grootste storing. Dat meldt Allestoringen.nl, een site waar mensen storingen kunnen melden.

Het betreft specifiek de grote internetstoring van 3 september, me als extra bijkomstigheid dat sommige pinautomaten niet meer naar behoren functioneerden. De storing begon in de ochtend en werd 'pas' in de middag opgelost. In die tijd kwamen er 160.000 meldingen binnen op Allestoringen.

WhatsApp en Pokémon Go

In de top 3 vinden we verder storingen bij WhatsApp en Pokémon Go terug. Daarna volgen het PlayStation Netwerk, Vodafone, Netflix, Electronic Arts, Ziggo en ING. Opvallend is dat er dit jaar weinig banken in de lijst staan, terwijl dat twee jaar geleden nog anders was. "We zien dat het aantal storingen afneemt naar mate een dienst meer volwassen wordt," aldus Allestoringen.