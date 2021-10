Alsmaar stijgende vraag naar nieuwe pc's houdt aan

2021-10-13T10:43:00

2021-10-13T10:40:41

Het afgelopen kwartaal zijn er wereldwijd 86,7 miljoen nieuwe pc's geleverd, wat een groei van 3,9 procent is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Al zes kwartalen op rij blijft de vraag naar desktop-pc's en laptops stijgen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van IDC. Dell heeft het beste kwartaal achter de rug. Dit merk leverde in het derde kwartaal van 2021 een kwart meer pc's dan een jaar terug. Hoewel er bij HP sprake was van een lichte daling in het aantal leveringen, eindigt de fabrikant toch op de tweede plaats van populairste merken. Lenovo blijft aan kop en heeft krap een kwart van de markt in handen.

De gunstige cijfers zijn grotendeels te verklaren door de behoefte aan nieuwe apparatuur voor thuiswerkers tijdens de coronapandemie. Toch uiten de onderzoekers wel zorgen over 'logitieke uitdagingen' en chiptekorten die boven de markt hangen. In de Verenigde Staten daalde daardoor al het aantal pc-leveringen voor het eerst sinds het begin van de covid-crisis.

Schaarste en hogere prijzen

Nu zijn de aantallen nog rooskleurig, maar het is de vraag hoe lang dat zo blijft. Door hardwareschaarste worden minder pc's gebouwd, terwijl de prijzen stijgen zodra de uiteindelijke producten toch de winkelschappen halen. Ook wordt er weer meer op kantoor gewerkt en zijn scholen grotendeels weer geopend, waardoor de nood minder hoog is om in eigen apparatuur te investeren.