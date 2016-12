Amazon patenteert 'vliegen magazijn' in vorm van zeppelin

2016-12-29T11:00:00

2016-12-29T09:57:03

Webwinkel Amazon had vorig jaar al het opvallende plan om pakketjes te gaan zorgen met drones, maar de internetgigant neemt dat plan nu een stapje verder. Het bedrijf wil namelijk een soort zeppelin in de lucht houden, waar kleinere drones weer uit kunnen vliegen.

Althans, daarvoor heeft het Amerikaanse bedrijf een patent aangevraagd. Dat lekte gisteren uit op Twitter.



I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP — Zoe Leavitt (@zoe_leavitt) December 28, 2016

Zeppelin

Het zou gaan om een 'zwevend distributiecentrum', een soort magazijn in een zeppelin die ergens boven een bepaalde locatie kan zweven. Kleine bezorgdrones stijgen dan op vanuit de zeppelin en brengen het pakje naar een klant.

Sportwedstrijden

Volgens Amazon is het plan niet voor overal bedoeld, maar vooral voor plekken waar tijdelijk een grote vraag is naar een bepaald product. Als voorbeeld noemt het patent sportwedstrijden, waar het distributiecentrum bijvoorbeeld kan worden ingezet om veel eten of voor merchandise.

Ver weg

Eerlijk is eerlijk, het daadwerkelijke bouwen van zo'n zeppelin is nog wel een eindje weg. Het gaat voorlopig alleen nog om een patent. Die heeft het bedrijf ook al voor zijn bezorgdrones, maar ook die vliegen nog steeds niet. Maar dat neemt niet weg dat we ook Bol of Coolblue graag zo bij onze voordeur willen zien...